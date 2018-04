Prozesse : Zweiter Prozess gegen Bill Cosby startet

von dpa

09. April 2018, 02:44 Uhr

Norristown (dpa) - Vor einem Gericht in Norristown im US-Bundesstaat Philadelphia startet heute der zweite Prozess gegen den US-Entertainer Bill Cosby wegen sexueller Belästigung. Auch diesmal geht es in dem Verfahren um die Frage, ob Cosby die Klägerin Andrea Constand an einem Abend im Jahr 2004 sexuell missbrauchte. Der Entertainer weist die Anschuldigungen zurück. Ein erster Prozess war im vergangenen Jahr geplatzt, weil die Jury sich auch nach tagelangen Beratungen nicht hatte einigen können.