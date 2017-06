Unfälle : Zwei Verletzte bei Kollision von Güterzügen - Gefahrstoff geladen

Zwei Güterzüge sind in Niedersachsen frontal zusammengestoßen - die Feuerwehr musste daraufhin zu einem Gefahrguteinsatz anrücken. In einem geladenen Container befinde sich ein Gefahrstoff, teilte die Bundespolizei am Unglücksort nahe des Bahnhofs Leese-Stolzenau mit. Es seien allerdings keine gefährlichen Stoffe ausgetreten, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Abend. Was genau sich in der Ladung befinde, sei jedoch noch unklar. Die Ermittlungen sollen morgen weitergehen. Mehrere Wohnhäuser in einem 100-Meter-Radius waren zeitweise geräumt worden.

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 22:18 Uhr