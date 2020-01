Konflikte : Zwei US-Soldaten bei Absturz von Militärjet getötet

Avatar_shz von dpa

28. Januar 2020, 21:50 Uhr

Die US-Streitkräfte haben nach dem Absturz eines US-Militärflugzeugs in Afghanistan den Tod von zwei Soldaten bekanntgegeben. Ihre sterblichen Überreste seien in der Nähe des Absturzortes in der Provinz Gasni gefunden worden, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Sie seien von den ansässigen Afghanen ihren Bräuchen entsprechend «mit Würde und Respekt» behandelt worden, hieß es weiter. Die Ursache des Unglücks werde noch untersucht, es gebe aber keine Hinweise auf einen Abschuss des Jets, erklärte das Ministerium weiter.