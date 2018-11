Luftverkehr : Zwei Tote bei Absturz von Weltkriegs-Flugzeug in Texas

von dpa

18. November 2018, 04:40 Uhr

Beim Absturz eines Oldtimer-Flugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg sind am Samstag in Texas beide Insassen ums Leben gekommen. Das einmotorige Jagdflugzeug vom Typ P-51 «Mustang» stürzte aus bisher ungeklärter Ursache in Fredericksburg in einem Wohngebiet auf einen Parkplatz. Die eigentlich einsitzige Maschine, die als Zweisitzer zur Piloten-Ausbildung genutzt wurde, gilt als bestes amerikanisches Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs.