Ski nordisch : Zwei Medaillenchancen für DSV-Athleten bei nordischer Ski-WM

von dpa

24. Februar 2019, 04:50 Uhr

Die Skispringer mit ihrer Mannschafts-Entscheidung und die Nordischen Kombinierer im Team-Sprint tragen die Medaillenhoffnungen der deutschen Athleten bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Seefeld. Nach Gold und Silber im Einzel durch Markus Eisenbichler und Karl Geiger kämpfen die Schützlinge von Bundestrainer Werner Schuster um den nächsten Titel. Mit den Medaillengewinnern gehen Richard Freitag und Stephan Leyhe in die letzte Entscheidung auf der Großschanze am Bergisel in Innsbruck.