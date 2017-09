Raumfahrt : Zwei Amerikaner und ein Russe verlassen Raumstation ISS

Nach einem mehrmonatigen Forschungsaufenthalt im Weltraum haben sich zwei Amerikaner und ein Russe auf den Weg zurück zur Erde gemacht. Die US-Astronauten Peggy Whitson und Jack Fischer sowie der russische Kosmonaut Fjodor Jurtschichin bestiegen in der Nacht eine Sojus-Kapsel und dockten von der Internationalen Raumstation ISS ab, wie die Agentur Tass meldete. Das Raumschiff soll wenige Stunden später gegen 3.22 Uhr MESZ in der Nähe der Stadt Scheskasgan in der kasachischen Steppe landen.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 00:26 Uhr