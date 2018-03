Fußball : Zorc: Sammer wird BVB-Berater - Kehl soll Lizenzspieler leiten

von dpa

31. März 2018, 18:48 Uhr

Dortmund (dpa) - Matthias Sammer wird externer Berater bei Borussia Dortmund. Der Fußball-Bundesligist wolle durch seinen früheren Spieler und ehemaligen Sportvorstand des FC Bayern München neue Einflüsse und Impulse, sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc kurz vor dem Topspiel des Revierclubs in München bei Sky. Dortmund will zudem den Posten eines Leiters Lizenzspielerabteilung unter der Führung von Zorc schaffen. «Da möchten wir gerne Sebastian Kehl gewinnen», sagte Zorc. «Wir sind in Gesprächen, aber die sind noch nicht finalisiert», erklärte Zorc. Kehl war zwischen 2002 und 2015 für Dortmund aktiv.