Kriminalität : Zoll: Bundesweite Razzia gegen organisierte Schwarzarbeit

von dpa

30. Januar 2018, 07:38 Uhr

Spezialeinheiten von Zoll und Polizei sind bundesweit gegen organisierte Schwarzarbeit vorgegangen. Wie ein Sprecher des Hauptzollamts Krefelds sagte, gab es Zugriffe in Nordrhein-Westfalen sowie in anderen Bundesländern. Genauere Angaben zu Städten oder Bundesländern machte er zunächst nicht. Die Beamten seien noch mitten in der Aktion. Zuvor hatte die «Rheinische Post» über die Aktion berichtet.