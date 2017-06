Regierung : Zeitung: US-Sonderermittler ermittelt gegen Trump

Wende in der Russland-Affäre in den USA: Jetzt wird einem Zeitungsbericht zufolge auch gegen US-Präsident Donald Trump ermittelt. Wie die «Washington Post» schreibt, ermittelt Sonderermittler Robert Mueller gegen Trump. Trump soll in der Affäre versucht haben, Einfluss auf die Justiz zu nehmen. Ex-FBI-Chef James Comey hatte berichtet, wie Trump bei einem Vier-Augen-Gespräch versucht hatte, ihn dazu zu bewegen, Ermittlungen gegen Trumps früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn einzustellen.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 05:00 Uhr