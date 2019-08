EU : Zehntausende bei lautstarken Protesten gegen Boris Johnson

Avatar_shz von dpa

31. August 2019, 21:07 Uhr

Mit Schlachtrufen wie «Boris, raus» und «Schäm' Dich, Boris» haben Zehntausende Demonstranten in Großbritannien ihrem Ärger über Premierminister Boris Johnson Luft gemacht. Sie sind empört, dass Johnsons das Parlament zwei Monate vor dem geplanten Brexit, dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, für gut vier Wochen suspendieren will. Das beschränkt den Handlungsspielraum der Opposition und von Rebellen in der Regierungspartei, die einen EU-Austritt am 31. Oktober ohne Vertrag per Gesetz verhindern wollen.