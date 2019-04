EU : ZDF-«Politbarometer» zur Europawahl: Grüne überholen SPD

von dpa

12. April 2019, 12:08 Uhr

Bei der bevorstehenden Europawahl holen die Grünen in der Gunst der Bundesbürger auf und landen in einer aktuellen Wahlumfrage auf Platz Zwei hinter der Union. Wenn am Sonntag das EU-Parlament gewählt werden würde, kämen die Grünen auf 19 Prozent der Stimmen, wie aus dem ZDF-«Politbarometer» hervorgeht. Damit hätten sie einen Prozentpunkt gewonnen und so die SPD überholt, die bei 18 Prozent verharrt. Die Union würde mit 32 Prozent aber immer noch klar vorn liegen. Unverändert blieben zudem die Umfragewerte der Linken (6 Prozent), der AfD (10 Prozent) und der FDP (7 Prozent).