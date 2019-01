Notfälle : Zahl der Toten nach Dammbruch in Brasilien steigt auf 84

von dpa

30. Januar 2019, 01:36 Uhr

Nach dem Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 84 gestiegen. 276 weitere Menschen wurden noch vermisst, wie die Zivilschutzbehörde mitteilte. Die Zahl der Toten dürfte demnach noch steigen. Die letzten Überlebenden waren am Samstagmorgen geborgen worden. Gestern nahm die Polizei fünf Verdächtige fest, darunter zwei Ingenieure des TÜV Süd. Das Münchner Unternehmen hatte noch im vergangenen Jahr den Damm an dem Rückhaltebecken zweimal geprüft.