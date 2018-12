Katastrophen : Zahl der Toten durch Tsunami auf 281 gestiegen

von dpa

24. Dezember 2018, 03:27 Uhr

Die Zahl der Todesopfer durch den Tsunami in Indonesien ist auf 281 gestiegen. Über 1000 Menschen wurden verletzt, teilte die Katastrophenschutzbehörde in Jakarta mit. Die Flutwelle hatte am Samstag die Inseln Java und Sumatra erfasst. Der Tsunami ist offenbar nach einer Kettenreaktion entstanden. Nach Angaben des Geoforschungszentrums Potsdam erschütterte ein Beben der Stärke 5,1 in etwa einem Kilometer Tiefe die als Sundastraße bekannte Meerenge. Außerdem sei etwa zeitgleich ein Vulkan ausgebrochen. Noch sei unklar, ob der Vulkanausbruch oder das Beben dann einen Erdrutsch ausgelöst habe.