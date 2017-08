Konflikte : Yücel-Arbeitgeber «Welt» legt in Straßburg Beschwerde ein

Im Ringen um eine Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten und «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel hat nun auch sein Arbeitgeber Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingereicht. Der Verlag WeltN24 GmbH beanstande eine Verletzung seiner Presse- und Berichterstattungsfreiheit, berichtet die «Welt». Die grundlose Inhaftierung des Welt-Korrespondenten mache eine unmittelbare Vor-Ort-Berichterstattung aus der Türkei unmöglich. Yücel selbst betreibt seit April ebenfalls ein Beschwerdeverfahren in Straßburg.

von dpa

erstellt am 05.Aug.2017 | 04:46 Uhr