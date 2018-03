Konjunktur : «Wirtschaftsweise» trauen Konjunktur noch mehr Schwung zu

von dpa

21. März 2018, 10:02 Uhr

Angetrieben vom weltweiten Konjunkturaufschwung wird die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung führender Ökonomen ihr Tempo in diesem Jahr noch einmal erhöhen. Deutschland befinde sich in einer Hochkonjunkturphase, erklärte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Wiesbaden. Das Beratergremium der Bundesregierung erwartet einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,3 Prozent in diesem Jahr. Im Herbst hatten die Ökonomen - besser bekannt als die fünf «Wirtschaftsweisen» - ein Plus von 2,2 Prozent vorhergesagt.