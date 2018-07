Tennis : Wimbledonsiegerin Kerber kehrt in die Top Fünf zurück

von dpa

15. Juli 2018, 07:01 Uhr

London (dpa) - Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber wird nach ihrem dritten Grand-Slam-Titel in der Tennis-Weltrangliste wieder unter die besten Fünf rücken. Die 30-jährige Kielerin wird nach Angaben der Spielerinnenorganisation WTA morgen voraussichtlich als Nummer vier der Welt geführt. Als Weltranglisten-Zehnte war Kerber in das Rasen-Tennisturnier in London gestartet. Mit einem souveränen 6:3, 6:3 gegen Serena Williams aus den USA stieg Kerber gestern zur ersten deutschen Wimbledonsiegerin seit Steffi Graf vor 22 Jahren auf.