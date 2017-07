Leute : William und Kate besuchen ein paar Stunden Heidelberg

Nach ihrem Besuchsauftakt in Berlin reisen Prinz William und Herzogin Kate heute nach Heidelberg. Dort wollen sich die Royals über den Stand der Krebsforschung informieren und durch das historische Zentrum schlendern. Als Höhepunkt bezeichnete Oberbürgermeister Eckart Würzner eine Ruderregatta. Zu dem Rennen auf dem Neckar steigen William und Kate mit gemischten Teams selbst in je ein Boot. Am Abend sind sie wieder in Berlin: In Clärchens Ballhaus legt DJ Goldierocks für die Royals auf. Dort trifft der Prinz mit seiner Frau auch Gäste aus der kreativen Szene.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 05:00 Uhr