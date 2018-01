Tiere : Wildsau im Modehaus

von dpa

25. Januar 2018, 20:49 Uhr

Eine ausgewachsene Wildsau hat in Dillingen an der Donau Schrecken verbreitet und erheblichen Sachschaden angerichtet. Nach Polizeiangaben ging der erste Notruf eines Bürgers ein, der ein Wildschwein in seinem Garten gesehen hatte. Weitere Anrufe aus anderen Straßen folgten, die Wildsau war inzwischen weiter in Richtung Innenstadt gelaufen. Dort rannte sie zuerst durch eine gut besuchte Apotheke und beschädigte eine Glasschiebetüre, dann rannte sie in ein Modehaus. Polizisten erschossen schließlich das Tier.