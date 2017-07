Erdbeben : Wieder Erdbeben in Region um Amatrice in Italien

Rom (dpa) - Fast ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben in Amatrice in Italien hat ein Erdstoß die Menschen in der Region in Angst und Schrecken versetzt. Das Beben der Stärke 4,2 am frühen Morgen habe aber keine Menschen verletzt oder weitere Schäden angerichtet, teilte der Zivilschutz mit. Das Zentrum habe in der Region um die Stadt Amatrice gelegen, die am 24. August des vergangenen Jahres vollkommen zerstört wurde. Damals kamen in Mittelitalien 299 Menschen ums Leben.

von dpa

erstellt am 22.Jul.2017 | 14:40 Uhr