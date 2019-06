Wetter : Wetterdienst warnt vor starker UV-Strahlung

von dpa

29. Juni 2019, 09:40 Uhr

Vor besonders starker UV-Strahlung hat der Deutsche Wetterdienst gewarnt. Die am Morgen aktualisierte Warnung galt für fast ganz Deutschland. Nur ein schmaler Küstenstreifen an Nord- und Ostsee sowie Schleswig-Holstein waren nicht betroffen. UV-Strahlung erhöht das Risiko von Hautkrebs: «Jedes Zuviel an UV-Bestrahlung, das heißt jede Hautrötung und jeder Sonnenbrand, können die Zellstruktur der Haut verändern», erklärt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. «Je häufiger diese Schädigungen passieren, desto höher ist das Risiko, dass in einem späteren Lebensalter Hautkrebs entsteht.»