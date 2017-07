Motorsport : Weltverband: Vettels Wut-Rempler bleibt ohne weitere Folgen

Sebastian Vettel kommt nach seinem Wut-Rempler gegen Lewis Hamilton beim Formel-1-Rennen in Aserbaidschan um eine weitere mögliche Bestrafung herum. Nach einer Entschuldigung des Ferrari-Stars sah der Automobil-Weltverband FIA von einer folgenreichen Ahndung des Vorfalls in Baku ab. Vettel war am Sonntag vor einer Woche aus Wut über ein vermeintliches Bremsmanöver von Hamilton hinter dem Safety-Car absichtlich ans linke Vorderrad des Mercedes-Manns gefahren. Die Rennleitung hatte den Heppenheimer daraufhin mit einer Zehn-Sekunden-Standzeit bestraft.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 19:55 Uhr