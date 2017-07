Notfälle : Weltkriegsbombe in Frankfurt - Experten beginnen mit Entschärfung

Die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Frankfurt am Main laufen nach Plan. «Es sind keine Menschen mehr im Gefahrenbereich», sagte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen. Experten begännen nun mit der Entschärfung der 500-Kilo-Fliegerbombe im Stadtteil Schwanheim. «Wir rechnen damit, dass der Blindgänger gegen 4.00 Uhr morgens unschädlich gemacht wird», sagte die Sprecherin weiter. Rund 2500 Menschen wurden gestern Abend in Sicherheit gebracht. Die A5 wurde zwischen dem Autobahnkreuz Frankfurt-West und dem Frankfurter Kreuz gesperrt.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 03:41 Uhr