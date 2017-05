Terrorismus : Weitere Festnahme in Verbindung mit Manchester-Anschlag

Ermittler haben am Abend im Zusammenhang mit dem Anschlag von Manchester eine Frau festgenommen. Sie sei bei Durchsuchungen in Blackley im Norden der Stadt festgesetzt worden, meldet die Polizei per Twitter. Damit steigt die Zahl der Festgenommenen in Verbindung mit dem Attentat auf acht. In Libyen wurden unter anderem ein Bruder des Attentäters und sein Vater festgenommen.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 22:51 Uhr