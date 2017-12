Skispringen : Weißflog hofft auf deutschen Tournee-Sieg

von dpa

26.Dez.2017

Der viermalige Vierschanzentournee-Sieger Jens Weißflog hofft auf ein Ende der deutschen Durststrecke bei dem Traditionsevent der Skispringer. «Damit endlich das Gerede aufhört», sagte er der Heilbronner Stimme. «Die Deutschen haben in den vergangenen Jahren fast alles gewonnen, aber wenn die Tournee nicht dabei ist, sagen viele: Das war wieder nichts.» Der bisher letzte deutsche Gesamtsieg war im Winter 2001/2002 durch Sven Hannawald. Die nächste Tournee startet am Samstag in Oberstdorf. Die DSV-Adler um Richard Freitag und Andreas Wellinger gelten als Favoriten.