Wetter : Weiße Ostern - Rekord-Schnee im Nordosten

von dpa

01. April 2018, 14:00 Uhr

Der Wintereinbruch hat der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern einen Schneerekord beschert. 35 Zentimeter wurden laut Deutschem Wetterdienst aus Gersdorf gemeldet. So viel wie seit Jahrzehnten im April nicht mehr. Wegen des schlechten Wetters mussten viele Osterfeuer in der Harzregion und auch in Eckernförde an der Ostsee abgesagt werden. So ungemütlich das Osterwetter vielerorts auch war: Es gibt Hoffnung auf ein deutlich besseres Frühlingswetter am nächsten Wochenende. Erste Modelle sagen 20 Grad und mehr voraus.