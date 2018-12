Skispringen : Vierschanzentournee startet in Oberstdorf

von dpa

30. Dezember 2018, 04:51 Uhr

Mit 25 K.o.-Duellen und dem anschließenden zweiten Durchgang startet heute die 67. Vierschanzentournee in Oberstdorf. Top-Favorit ist der Japaner Ryoyu Kobayashi, der den Weltcup in dieser Saison bislang dominiert und in der Qualifikation hinter dem Österreicher Stefan Kraft auf Rang zwei landete. Die Hoffnungen der deutschen Fans ruhen vor allem auf Lokalmatador Karl Geiger, Olympiasieger Andreas Wellinger und Richard Freitag. Insgesamt sind zwölf Athleten des Deutschen Skiverbands beim Wettkampf auf der Schattenbergschanze dabei.