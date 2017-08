Unfälle : Vier Tote bei Unfallserie auf A4

Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 4 ums Leben gekommen. Gegen 04.00 Uhr morgens sei ein Autofahrer mit seinen Wagen bei Kerpen in Nordrhein-Westfalen gegen einen Lastkraftwagen gefahren, bestätigte die Polizei Medienberichte. Kurze Zeit später krachte ein weiteres Auto in die Unfallstelle auf der A 4. Der Wagen fing Feuer, drei Menschen in dem Wagen kamen ums Leben. Anschließend fuhr ein weiterer Wagen gegen die Leitplanke und überschlug sich. Der Fahrer verstarb ebenfalls noch an der Unfallstellen.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 09:21 Uhr