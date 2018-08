Musik : Viele Stars bei Beisetzung von Aretha Franklin erwartet

von dpa

25. August 2018, 02:09 Uhr

Zur Beisetzung der US-Sängerin Aretha Franklin in Detroit haben sich viele Stars angesagt. Der frühere US-Präsident Bill Clinton und Soul-Sänger Smokey Robinson werden unter anderem als Gastredner erwartet. Die Trauerfeier im Greater Grace Temple der Autostadt Detroit im Kreis von Familie, Freunden und Ehrengästen ist für den 31. August geplant. Franklin war im Alter von 76 Jahren an Krebs gestorben. Die «Queen of Soul» wurde mit Titeln wie «Respect», «Chain of Fools» und «I Say a Little Prayer» berühmt.