Brände : Verwirrung um Berichte über abgestürztes Löschflugzeug in Portugal

Verwirrung um ein angeblich in Portugal abgestürztes Löschflugzeug: Der Zivilschutz des Landes dementierte am Abend Berichte, wonach eine Maschine im Waldbrandgebiet rund um Pedrógão Grande verunglückt sei. Zahlreiche Medien hatten zuvor unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtet, in der Region sei eine Canadair-Maschine abgestürzt, die am Kampf gegen die Flammen beteiligt gewesen sei. Das Feuer war am Samstag 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon ausgebrochen. 64 Menschen kamen seitdem in den Flammen ums Leben.

von dpa

erstellt am 20.Jun.2017 | 21:26 Uhr