Verteidigung : Verteidigungsministerin rechtfertigt Erhöhung der Militärausgaben

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen weist Kritik an der geplanten massiven Erhöhung der deutschen Militärausgaben zurück. Zurzeit würden 1,26 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dafür ausgegeben, bis 2024 sollten es zwei Prozent sein, so wie in der Nato vereinbart. Weiter sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: «Ich kenne keinen europäischen Nachbarn, der irgendetwas anderes erwartet, als dass Deutschland sein Versprechen hält.» Von der Leyen reagierte auf Kritik der SPD an der Zwei-Prozent-Marke.

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 03:46 Uhr