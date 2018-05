Kriminalität : Verletzte nach Schüssen in High School in Texas

von dpa

18. Mai 2018, 16:48 Uhr

Ein Schütze hat in einer High School in Texas mehrere Menschen verletzt. Die Schule im Süden der Metropole Houston war aus Furcht vor dem Schützen geschlossen worden. Wenige Stunden nach den Schüssen soll die Situation unter Kontrolle sein. Die Polizei ist noch dabei, die Schüler aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen. Die Polizei ist mit großem Aufgebot zur Schule ausgerückt. Passanten sind aufgerufen, die Gegend um das Schulgebäude zu meiden. Die Santa Fe High School ist eine große Schule mit fast 1500 Schülern.