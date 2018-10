Fußball : Verletzte in Rom bei Rolltreppen-Einsturz vor Fußball-Spiel

von dpa

24. Oktober 2018, 00:38 Uhr

Beim Einsturz einer Rolltreppe im Zentrum Roms sind vor dem Champions-League-Spiel der AS Rom gegen ZSKA Moskau Dutzende Menschen verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der U-Bahn-Station Repubblica. Der Zivilschutz sprach von 24 Verletzten, darunter seien mehrere Schwerverletzte. Es handle sich dabei vor allem um Russen, laut Medien um Fußball-Fans von ZSKA. Möglicherweise seien sie auf dem Weg ins Stadion betrunken gewesen und auf der Treppe gesprungen, so dass diese nachgegeben habe, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.