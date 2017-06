Luftverkehr : Verdächtige Situation: Pilot landet unplanmäßig in Köln/Bonn

Wegen einer verdächtigen Situation an Bord hat sich der Pilot eines Flugzeuges am Samstag zu einer unplanmäßigen Landung auf dem Flughafen Köln/Bonn entschlossen. Nach Polizei-Angaben ging es um ein Gepäckstück, das keinem Passagier zugeordnet werden konnte. Der Rucksack wurde nach der problemlosen Landung außerhalb des Flugzeugs kontrolliert gesprengt. Die 151 Passagiere hatten die Easyjet-Maschine zuvor über die Notrutschen verlassen müssen. Die Maschine war auf dem Weg von Ljubljana in Slowenien nach London.

von dpa

erstellt am 10.Jun.2017 | 22:48 Uhr