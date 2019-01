Regierung : Venezuela: Guaidó kündigt weitere Massenproteste an

von dpa

26. Januar 2019, 04:44 Uhr

Der selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó will den Machtkampf mit Staatschef Nicolás Maduro auf der Straße gewinnen. Für kommende Woche kündigte der Oppositionsführer eine weitere Großdemonstration an. Guaidó hatte sich am Mittwoch selbst zum Übergangsstaatschef erklärt und Präsident Nicolás Maduro die Legitimation abgesprochen. Die USA und viele lateinamerikanische Länder erkannten den Gegenpräsidenten sofort als legitimen Staatschef an. Allerdings kann Maduro noch auf die Streitkräfte zählen. Guaidó rief das Militär dazu auf, die Opposition zu unterstützen.