Welthandel : USA: Laut Bericht 200-Milliarden-Zölle gegen China bald

von dpa

30. August 2018, 22:47 Uhr

US-Präsident Donald Trump will einem Bericht der US-Finanznachrichtenagentur Bloomberg zufolge möglicherweise schon in der nächsten Woche Strafzölle auf eine riesige Warenmenge aus China erheben. Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar seien betroffen. In den USA läuft derzeit eine öffentliche Anhörung zu der Angelegenheit. Trump hatte eine entsprechende Drohung bereits vor längerer Zeit ausgestoßen. Das Weiße Haus kommentierte den Bericht nicht. Derzeit belegen die USA Waren im Wert von 50 Milliarden Dollar mit Strafzöllen. China reagierte mit Gegenmaßnahmen.