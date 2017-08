Konflikte : US-Verteidigungsminister warnt Nordkorea erneut

US-Verteidigungsminister James Mattis hat Nordkorea erneut davor gewarnt, die USA anzugreifen. Die USA würden jeden Flugkörper abfangen, der in Richtung US-Boden unterwegs sei, sagte Mattis in Washington zu mehreren US-Journalisten. «Wenn sie auf die USA schießen, dann kann das sehr schnell zum Krieg führen», sagte der Ex-General. Sollte ein Flugkörper US-Boden, etwa auf der Pazifikinsel Guam, treffen, dann sei «Game on», wie Mattis sich ausdrückte. Das bedeutet in etwa soviel wie: «Dann geht es los.»

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 01:48 Uhr