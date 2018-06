Justiz : US-Staatsanwältin verklagt Trump und dessen Kinder

von dpa

14. Juni 2018, 18:04 Uhr

New Yorks Staatsanwaltschaft hat US-Präsident Donald Trump und seine drei ältesten Kinder wegen Geschäften der Trump-Stiftung verklagt. Staatsanwältin Barbara Underwood wirft ihnen vor, mit der Donald J. Trump Foundation Eigengeschäfte betrieben und auf unerlaubte Weise Trumps Präsidentschaftswahlkampf im Jahr 2016 unterstützt zu haben. In der eingereichten Klage ist von «anhaltenden Verstößen» gegen Bundes- und New Yorker Gesetze zu Wohltätigkeitsorganisationen «über mehr als ein Jahrzehnt» die Rede.