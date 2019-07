Film : US-Schauspieler Cameron Boyce starb nach Epilepsie-Anfall

von dpa

31. Juli 2019, 04:45 Uhr

US-Schauspieler Cameron Boyce ist an den Folgen eines epileptischen Anfalls gestorben. Das gab die Gerichtsmedizin in Los Angeles bekannt. Der 20-Jährige war am 6. Juli leblos in seiner Wohnung in Hollywood aufgefunden worden. Der Tod sei «plötzlich» und «unerwartet» gewesen, heißt es in dem Bericht. Boyce hatte seinen Debüt-Auftritt mit neun Jahren im Horrorfilm «Mirrors». Bekannt wurde er vor allem als Luke Ross in der Disney-Serie «Jessie», die zwischen 2011 und 2015 in den USA gezeigt wurde.