Konflikte : US-Militär überwacht Situation in Straße von Hormus aus der Luft

von dpa

20. Juli 2019, 00:18 Uhr

Vor dem Hintergrund der jüngsten Zwischenfälle in der Straße von Hormus hat das US-Militär Aufklärungsflugzeuge im Einsatz, um die Lage in dem Seegebiet zu beobachten. Die Flugzeuge operierten im internationalen Luftraum, erklärte ein Sprecher des US-Zentralkommandos. Man stehe zudem in Kontakt mit US-Schiffen in der Gegend, um deren Sicherheit zu garantieren. Der Iran hatte gestern innerhalb kurzer Zeit zwei britische Tanker im Golf von Hormus aufgebracht. Ein Schiff wurde nach kurzer Kontrolle wieder freigelassen.