Kriminalität : Urteil im Mordprozess nach tödlichen Misshandlungen von Höxter

von dpa

05. Oktober 2018, 00:54 Uhr

Im Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter spricht das Landgericht Paderborn heute sein Urteil. Angeklagt wegen Mordes durch Unterlassen sind der 48-jährige Wilfried W. und seine 49 Jahre alte Ex-Frau Angelika. Das Paar soll über Jahre hinweg Frauen mit Kontaktanzeigen in ein Haus in Höxter-Bosseborn gelockt haben. Die Opfer wurden laut Anklage seelisch und körperlich schwer misshandelt. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben an den Folgen der Quälereien.