EU : Urteil im Fall Khashoggi - EU lehnt Todesstrafe ab

Avatar_shz von dpa

24. Dezember 2019, 15:49 Uhr

Im Fall des Mords am regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi hat die EU das in Saudi-Arabien gefällte Todesurteil gegen fünf Angeklagte scharf verurteilt. «Die Europäische Union lehnt die Todesstrafe immer und ohne Ausnahme ab», sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Brüssel. Khashoggi war am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Spezialkommando aus Riad brutal getötet worden. Die saudische Regierung hat den Mord eingeräumt. Am Montag waren fünf Männer von einem saudischen Strafgericht zur Todesstrafe verurteilt worden.