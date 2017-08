Prozesse : Urteil erwartet im Prozess um getötete chinesische Studentin

Das Landgericht Dessau-Roßlau will heute das Urteil im Prozess um die Vergewaltigung und Tötung einer chinesischen Studentin verkünden. Angeklagt sind ein 21 Jahre alter Mann und seine gleichaltrige Ex-Partnerin. Die junge Frau soll die Chinesin im Mai 2016 bei einer Joggingrunde abgefangen haben. Laut Staatsanwaltschaft vergewaltigten beide deutsche Angeklagte die 25-Jährige in einer leerstehenden Wohnung mehrfach und misshandelten sie so stark, dass sie starb. Die schwer entstellte Leiche wurde später im Freien gefunden, sie wies starke Verletzungen auf.

von dpa

erstellt am 04.Aug.2017 | 00:51 Uhr