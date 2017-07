Parteien : Union verspricht im Wahlkampf mehr Geld und mehr Wohnungen

Die Union zieht mit dem Versprechen von milliardenschweren Steuerentlastungen sowie Verbesserungen für Familien, Polizisten und Arbeitslose in den Bundestagswahlkampf. Außerdem sollen in der nächsten Wahlperiode 1,5 Millionen zusätzliche Wohnungen gebaut werden. Zur Ehe für alle wollen CDU und CSU nicht Stellung beziehen, aber auch kein Familienmodell vorschreiben. Das geht nach dpa-Informationen und der «Bild am Sonntag» aus den Plänen für das Wahlprogramm hervor, dass morgen in Berlin beschlossen werden soll.

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 19:44 Uhr