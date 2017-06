Konflikte : UN: Zivilisten trotz Sicherheitszonen in Syrien in großer Gefahr

Das Leid der Bevölkerung Syriens ist auch sechs Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs dramatisch. «Die Kämpfe bleiben brutal in ihrer Absicht und verwerflich in ihrer Methode», sagte der Leiter der Syrien-Kommission, Paulo Pinheiro, vor dem Menschenrechtsrat in Genf. Die UN konnten dieses Jahr erst eine einzige der dringend benötigten Hilfslieferungen in eine der Sicherheitszonen bringen, wie er sagte. Außerhalb der Deeskalationszonen tobe der Konflikt mit verheerenden Konsequenzen für die Zivilisten weiter.

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 12:44 Uhr