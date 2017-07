Konferenzen : UN-Vertrag zu Atomwaffenverbot verabschiedet - ohne Atommächte

Die Vereinten Nationen haben einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen verabschiedet. 122 Länder stimmten in New York für die Annahme des völkerrechtlich verbindlichen Dokuments. Mit dem Vertrag verpflichten sich die Länder, «nie, unter keinen Umständen» Atomwaffen zu entwickeln, herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern. Friedensorganisationen begrüßten den Vertrag. Die Auswirkungen des Dokuments sind allerdings extrem fraglich: keiner der bis zu neun Staaten, die im Besitz von Atomwaffen sind, hatte an den Verhandlungen teilgenommen.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 03:04 Uhr