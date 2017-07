Konflikte : UN-Syrien-Vermittler: Waffenruhe hält im Großen und Ganzen

Die am Rande des 20-Gipfels in Hamburg zwischen den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe im Südwesten Syrien hält nach UN-Angaben weitgehend. Es gebe anfangs immer Gewöhnungsphasen, aber «diese Vereinbarung hält soweit ziemlich gut». Das sagte UN-Syrien-Vermittler Staffan de Mistura zum Auftakt der neuen Runde der Syrien-Friedensgespräche in Genf. Der Diplomat gab sich vorsichtig optimistisch. Es seien zwar bis zum Ende dieser Gesprächsrunde keine Durchbrüche zu erwarten. Aber die Chancen auf Fortschritte seien höher als zuvor.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 17:18 Uhr