Konflikte : UN-Sicherheitsrat soll neue Sanktionen gegen Nordkorea beschließen

Der UN-Sicherheitsrat will heute erneut über den Konflikt mit Nordkorea beraten und dabei möglicherweise auch über weitere Sanktionen abstimmen. Eine Sitzung war zunächst für 21.00 Uhr MESZ in New York angesetzt. Die USA hatten Sitzung und Abstimmung beantragt. Das Treffen könnte aber kurzfristig verschoben oder abgesagt werden oder ohne Abstimmung zu Ende gehen. Am Wochenende liefen die diplomatischen Bemühungen, zu einer Einigung zu kommen. Die US-Botschafterin Nikki Haley hatte sich nach einem Atomtest Nordkoreas für stärkere Sanktionen stark gemacht.

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 00:02 Uhr