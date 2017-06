Wasser : UN-Chef ruft zum Schutz der Ozeane auf

UN-Generalsekretär António Guterres hat zum Auftakt einer UN-Konferenz zum Schutz der Ozeane zu verstärkten Anstrengungen für die Meere der Welt aufgerufen. «Die Gesundheit unserer Ozeane zu verbessern ist ein Test für unseren Multilateralismus und wir können es uns nicht erlauben, durchzufallen», sagte Guterres in New York. Er sei sich bewusst, dass es viele Hindernisse gebe. Aber man brauche eine strategische Vision. Vertreter der Weltgemeinschaft wollen in New York noch bis zum Freitag darüber verhandeln, wie der Schutz der Meere verstärkt werden kann.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 03:50 Uhr