Verfassung : Umfrage: Menschen in Deutschland mit Grundgesetz zufrieden

von dpa

10. April 2019, 01:12 Uhr

Kurz vor dem 70. Geburtstag des Grundgesetzes ist die überwiegende Mehrheit mit der deutschen Verfassung zufrieden. Rund neun von zehn Befragten sind der Ansicht, dass sich das Grundgesetz sehr gut oder gut bewährt hat. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap hervor. Weniger zuversichtlich sind die Menschen mit der Demokratie: Rund jeder dritte Befragte ist unzufrieden damit, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert. Besonders hoch ist die Unzufriedenheit in Ostdeutschland und in Haushalten mit niedrigem Einkommen.