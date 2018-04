Gesellschaft : Umfrage: Mehrheit sieht keine Geschlechter-Gleichberechtigung

von dpa

03. April 2018, 05:41 Uhr

Frauen und Männer in Deutschland sind uneins in der Frage, ob es eine Gleichberechtigung der Geschlechter gibt. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur mit 2036 Teilnehmern hervor. Auf die Frage «Sind Frauen und Männer Ihrer Meinung nach in Deutschland gleichberechtigt?» antworteten nur 32 Prozent der Frauen mit Ja. Bei den Männern waren es dagegen 57 Prozent. 63 Prozent der Frauen antworteten dagegen mit «Nein» oder «eher Nein», bei den Männern waren es 39 Prozent.